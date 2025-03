Pangal Andrade rompe el silencio tras filtración de embarazo con Melina Noto: «No les voy a mentir…»

La polémica farandulera de los últimos días, es la filtración del embarazo de Melina Noto por parte de Raquel Argandoña, quien contó la noticia, antes de que la comunicadora tuviera la oportunidad de contarle a sus cercanos.

Es en este contexto que, la pareja de Pangal Andrade compartió una historia en su cuenta de Instagram, la que borró rápidamente, en la que demuestra su molestia por esta situación, además de confirmar su espera.

«Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones. Sí, con Pangui vamos a ser papis, y me hubiese encantado siquiera tener una foto para anunciarlo, pero no la tengo», es parte de lo que señaló.

Como era de esperar, Raquel Argandoña se llenó de críticas por parte del público e incluso otros famosos, quienes la hicieron bolsa por adelantarse a los papás en la noticia. Pero uno que se había mantenido en silencio hasta el momento era el propio Pangal Andrade.

Situación que cambió durante la tarde de este miércoles, luego de que publicara una historia en la que confirma que junto a Melina Noto se convertirán en padres por primera vez.

Pangal Andrade lamenta que filtraran el embarazo

«Hola a todas y todos. Queríamos tomar un momento para compartirles lo felices que estamos con Meli por esta gran noticia: ¡vamos a ser padres por primera vez!», comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Pangal Andrade agregó: «Eso sí, nos hubiera encantado ser nosotros quienes les contaran este lindo acontecimiento, pero parece que la noticia se filtró antes de tiempo».

«No les voy a mentir, nos molesta un poco que algo tan especial haya sido compartido sin nuestro consentimiento, pero de todas formas, queremos enfocarnos en lo importante: estamos muy felices y emocionados por esta nueva etapa en nuestras vidas. Te amo mucho Meli Noto se nos viene una vida cargada de amor y cariño y seremos tres», cerró.