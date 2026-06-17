Tragedia en Loncoche: Adolescente habría pagado 60 mil pesos a compañero para que asesine a su madre

Un impactante crimen quedó al descubierto en la comuna de Loncoche, Región de La Araucanía. La Policía de Investigaciones detuvo a tres adolescentes por su presunta participación en el asesinato de una mujer de 53 años al interior de su vivienda.

La víctima fue identificada como Carmen Barrera Rantul. Según informó la Brigada de Homicidios de Temuco, los detenidos son la hija de la mujer, el pololo de la joven y un tercer adolescente de 17 años.

Adolescente habría pagado a compañeros de curso para que asesinen a su madre

Según consignó Radio ADN, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, calificó el caso como un «sicariato» y detalló que la investigación apunta a una planificación previa entre los involucrados.

De acuerdo con los antecedentes recopilados hasta ahora, la hija de la víctima habría coordinado el crimen junto a su pareja. Ellos contactaron a un tercer joven, a quien le habrían ofrecido una suma cercana a los 60 mil pesos para concretar el homicidio.

Según explicó el persecutor, los tres adolescentes prestaron declaración acompañados de sus abogados defensores y reconocieron su participación en los hechos.

La investigación sostiene que el autor material, que presuntamente sería el tercer joven, amigo del pololo de la adolescente, ingresó a la vivienda después de que la hija de la víctima dejara una ventana abierta para facilitar el acceso.

La investigación del crimen

Los antecedentes expuestos por la Fiscalía indican que la mujer sufrió un ataque de extrema violencia. El agresor le provocó más de 80 lesiones, además de múltiples fracturas y una grave herida en el cuello que terminó causándole la muerte.

Garrido señaló que la motivación detrás del crimen estaría relacionada con conflictos familiares, principalmente por la oposición de la víctima a la relación sentimental que mantenía su hija con uno de los imputados.

La causa también cuenta con registros audiovisuales, testimonios y otros antecedentes que vinculan a los tres adolescentes con el homicidio.

Por estos hechos, el Ministerio Público buscará formalizar cargos por homicidio calificado contra los dos jóvenes y por parricidio contra la hija de la víctima.

Cabe recordar que, como los imputados son menores de edad, las penas que arriesgan no pueden superar los diez años, según establece la legislación vigente.

Leer también: «La Voz de los Mundiales»: Fallece histórica figura de radio y televisión a sus 85 años

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google