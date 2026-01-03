«Le queda poquito… lo van a sacar»: Latife Soto impactó con predicción sobre Nicolás Maduro horas antes de su arresto

La noche de este viernes la tarotista Latife Soto estuvo en Podemos Hablar, de Chilevisión. En el espacio, la astróloga se la jugó con sus predicciones en medio de este cambio de año, e impactó con una certera visión.

A solo horas del ataque militar de Estados Unidos a Venezuela, donde fue capturado Nicolás Maduro, Latife Soto había predicho la caída del mandatario.

Latife Soto impactó con predicción sobre Nicolás Maduro horas antes de su arresto

En medio del programa, Latife Soto empezó con su lectura de las cartas para este 2026. En ese momento, Diana Bolocco le preguntó por el conflicto entre Trump y Maduro, a lo que ella respondió: «Él en el 2026 ya no va a estar en Venezuela, no estoy hablando del primero de enero, pero estoy hablando que ya el 2026 ese sistema de él ya cae. Le queda poquito (…) lo van a sacar«.

«Si te fijas, esta carta indica el dominio, como que le van a poner la mano encima, como que lo dominan y lo sacan, por el tema de que él no quiere soltar, es mucha la ambición de poder», agregó.

En esa misma línea, Latife Soto sostuvo: «Él ya no quiere entregar su país y no le importa hacer sufrir a millones. Entonces a él lo van a sacar porque ya le van a dar todo para que se vaya, le van a abrir la puerta para que viaje a un país turco o ruso (…) Él no quiere nada, entonces, finalmente, es como que ya lo sacan«.

«Me muestra mucho que va a haber un triunfo, mucha felicidad, lo van a sacar (…) será entre el 7 o el 15 (enero), algo se va a saber», complementó, aunque se pasó un poco en la fecha.

Por último, entregó una predicción con el detalle sobre la detención de Nicolás Maduro: «Se va a saber algo fuerte porque lo van a tener muy acorralado (…) veo la imagen de un dron que lo ubica donde está, ahí lo traicionan y lo entregan«.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chilevisión (@chilevision)

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google