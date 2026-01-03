Tras bombardeos en Venezuela: Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados

Esta madrugada, fuertes imágenes sacudieron a Venezuela, especialmente a su capital, Caracas. Una serie de bombardeos de aviones militares de Estados Unidos, llevaron la tensión al máximo entre los mandatarios Donald Trump y Nicolás Maduro.

El líder estadounidense, Donald Trump, aseguró en sus redes sociales la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Esto, tras perseguirlo durante un largo tiempo, incluso, colocando una millonaria recompensa por información sobre su paradero.

Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados

Por el momento, no existe información oficial del gobierno de Estados Unidos, ni de Venezuela, ni de ningún organismo internacional. Pero, desde su red social, Truth Social, Donald Trump informó explícitamente la captura de Maduro:

«Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto a su esposa, capturado y trasladado fuera del país. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de Estados Unidos. Se entregarán más detalles posteriormente».

En el mensaje, también informó que entregará mayores detalles en una conferencia de prensa a las 11 am, desde el resort Mar-a-Lago, en Florida, EE.UU.

Por su parte, según consignó 24 Horas, la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que desconoce el paradero de Nicolás Maduro:

«El pueblo venezolano debe activarse para defender sus recursos naturales y su derecho a la independencia, a la patria libre y al futuro».

«Ante el brutal ataque desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata«, cerró.

