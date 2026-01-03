  • EN VIVO

Fiscal General de Estados Unidos confirmó que Nicolás Maduro y su esposa fueron imputados por narcoterrorismo en Nueva York

La Fiscal General de EE. UU., Pamela Bondi, informó, a través de sus redes sociales, los cargos que enfrentará Maduro en Nueva York.

03 Ene, 2026. 11:02 hrs
Tras el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela, el Presidente Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados del país.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmó la versión, asegurando que no sabe donde está, y exigió una prueba de vida para el mandatario.

Nicolás Maduro y su esposa fueron imputados por narcoterrorismo

Ahora, tras varias horas luego del ataque, la Fiscal General, Pamela Bondi, emitió información oficial. «Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York«, confirmó la abogada.

Según informó a través de su cuenta de X: «Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos«.

«Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses», cerró la Fiscal general Pamela Bondi.

Por último, la abogada agradeció a Donald Trump y a las fuerzas armadas, por su «valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense«.

Por el momento, esta es la única información oficial, a la espera de la conferencia de prensa que dará Donald Trump. Cabe recordar, que la programó para las 11 am, desde el resort Mar-a-Lago, en Florida, EE.UU.

