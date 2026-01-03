«Vamos a ser familia siempre»: Daniela Aránguiz aseguró que le firmó el divorcio a Jorge Valdivia

Hace unos días, justo antes de que terminara el 2025, se dio a conocer el punto final entre una de las parejas más mediáticas del espectáculo, Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz.

Fue la propia ex Mekano la que confirmó la noticia en su programa Sígueme, de TV+. Esto, tras salir a la luz por la prensa, que la «carecuica» firmó el divorcio con Jorge Valdivia.

Daniela Aránguiz confirmó su divorcio con Jorge Valdivia

Según consignó el medio La Cuarta, la propia Daniela Aránguiz confirmó el divorcio: «Sí, nosotros con Jorge ya cerramos un ciclo. Vamos a cumplir cuatro años separados. Fue como una montaña rusa: pasamos del odio a apoyarnos, a estar ahí».

«Ahora lo único que quiero, para el resto de nuestras vidas, es que seamos unos buenos papás. Y yo creo que teníamos que cerrar un ciclo«, agregó.

Según señaló Daniela Aránguiz, firmó el divorcio para que él pueda «administrar sus cosas, yo administrar las mías y separar las aguas».

«Pero siempre al final vamos a tener ese cariño. Vamos a ser familia siempre y le deseo lo mejor, que en el futuro tenga una vida bonita», comentó.

Para cerrar, Daniela Aránguiz aseguró que cierra un ciclo, y terminó con una reflexión: «Yo creo que las mujeres deben llorar porque, obviamente, es un fracaso. Una separación de un matrimonio siempre va a ser un fracaso. Pero a mí no. Firmé muy tranquila, muy decidida y muy feliz de que por fin apaciguamos las aguas, que hay paz, que ya no nos odiamos«.

También puedes leer en tu Radio Corazón: La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: «Por primera vez en mi vida…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google