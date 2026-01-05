Confirman a todos los humoristas que se presentarán en el Festival de Viña del Mar 2026: Esta es la parrilla por día

Recientemente, el Festival de Viña del Mar confirmó a todos los humoristas que dirán presente en una nueva edición del certamen. Este año, la Quinta Vergara recibirá a los artistas entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero.

En ese contexto, es que llegó el esperado anuncio, revelando a los encargados de entretener al siempre difícil “monstruo” de Viña.

Orden por día de los comediantes que se presentarán en el Festival de Viña 2026

Quien encenderá los fuegos en el humor será Stefan Kramer, quien regresa al festival luego de su última presentación en el año 2020.

Luego, será el turno de Rodrigo Villegas, quien también ha tenido pasos anteriores por el certamen: 2017 y 2023.

Uno de los nombres que sonaba fuerte también se confirmó. El venezolano Esteban Düch debutará en el escenario el día martes 2024. Esto luego de la pifiada presentación de su compatriota George Harris.

El miércoles 25 debutará Asskha Sumatra, quien se ganó un cupo en la parrilla de Viña luego de ser la flamante ganadora del programa de Mega, Coliseo.

Esta jornada está marcada por los debuts, ya que el jueves 26 y el viernes 27 también tendrán su estreno dos comediantes que han dado que hablar en el último tiempo: Piare con Pe y Pastor Rocha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipio de Viña del Mar (@municipiovina)

Luego del anuncio, en redes sociales no demoraron en reaccionar al listado oficial. Los cibernautas dejaron sus comentarios a través de las redes sociales oficiales del evento.

«Pésimo día pa la asskha», «Que festival más fome (para mí). Creo que primera vez que no me gusta absolutamente nadie de la parrilla»y «¿Cómo que Asskha no está en la noche gae con los Pet Shop Boys? Como siempre, la distribución de artistas hecha con el verdadero céuele», fueron algunos de los comentarios.

