SantaFeria llegó Radio Corazón y reveló importante anunció que harán en La Gran Noche de la Corazón 2026: «En mitad va a hacer un quiebre y…»

Santa Feria llegó con todo para la fiesta más grande Chile, La Gran Noche de la Corazón. El vocero y saxofonista invitó a todos para este 26 de junio en el Movistar Arena a partir de las 20:00 hrs.

El evento que este año celebra el 15º aniversario de Radio Corazón, trae a los mejores artistas de la música chilena. Asimismo, Diego Muñoz, adelantó detalles exclusivos sobre lo que la banda prepara para esta jornada.

«Este no es cualquier show ni cualquier escenario, queremos darle la importancia que se merece«. Destacando que se han preparado para cumplir con las expectativas de los más de 16.000 asistentes, tanto presencial como online.

En cuanto a la celebración de La Gran Noche de la Corazón, las últimas entradas están disponibles en Punto Ticket. Diego hizo un llamado a los fanáticos a no perderse la cita, destacando la excelente relación calidad-precio.

Los 20 años de Santa Feria

El artista señaló que en el evento de La Gran Noche de la Corazón revelarán importantes detalles. «Santa Feria va a hacer su repertorio y en mitad va a hacer un quiebre y va a decir, una información muy importante en relación a los 20 años de la banda«.

Aunque, Diego Muñoz, no reveló más detalles al respecto, el artista confirmó que el evento central de aniversario se llevará a cabo en diciembre en la ciudad de Santiago.

El objetivo de la agrupación es poder encontrar un lugar de gran capacidad que pueda albergar a todos los «cumbieros y cumbieras» que deseen participar del festejo. Además de anunciar que habrá invitados internacionales y múltiples sorpresas.

Luego de dos décadas, la banda a vive esta etapa con más madurez. Diego mencionó que actualmente los integrantes están en una ‘etapa cero’, enfocándose en su salud. «Pasamos esa etapa del descontrol; ahora todos se están terapiando y cuidando«, comentó entre risas.

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