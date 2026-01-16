Julio Iglesias se defiende tras denuncias por agresión sexual: «Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas»

Julio Iglesias salió a enfrentar públicamente las acusaciones por agresión sexual formuladas por dos ex trabajadoras. El cantante publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, donde negó tajantemente los hechos denunciados.

En el texto, el artista afirmó que las imputaciones «son falsas». “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, expresó.

Asimismo, confesó que enfrenta uno de los momentos más duros de su vida. “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, sostuvo.

En la misma publicación, el intérprete también agradeció las muestras de apoyo que ha recibido. El mensaje generó una amplia reacción en redes sociales, incluido el respaldo público de su esposa, Miranda Iglesias Rijnsburger, quien comentó un corazón blanco: «A tu lado siempre».

Hasta ahora, sus hijos Enrique Iglesias y Julio Iglesias Jr. no se han pronunciado sobre la situación.

Las denuncias en contra de Julio Iglesias

En paralelo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España investiga desde comienzos de enero una denuncia presentada por dos mujeres que trabajaron para el cantante en 2021. Según la acusación, los hechos incluirían delitos de agresión sexual, acosos, lesiones y vulneración de derechos laborales.

El escrito, revelado por el medio digital español elDiario.es, sitúa los presuntos episodios en residencias que Iglesias posee en República Dominicana y Bahamas. El documento le atribuye un rol central en un supuesto sistema de explotación, control y abuso sobre sus empleadas.

