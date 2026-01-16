Brilló en la TV nacional y ahora trabaja de mucama en Alemania: “Me siento orgullosa de mí, soy fuerte…»

Hace un par de años, formó parte del recordado programa «MILF» de TV+. Hoy, su presente está lejos de los estudios de televisión. Vive en Alemania y trabaja como mucama, en una experiencia que ella misma define como un cambio profundo.

El ex rostro de TV lleva ocho meses en el Viejo Continente. Según ha relatado, el viaje no solo implicó un traslado geográfico, sino también un proceso personal intenso. Lo describe como «un viaje físico y mental».

Se trata de Francesca Conserva, quien dio un radical salto y partió a Europa sin certezas, sin ticket de vuelta y envuelta en un idioma desconocido. «Me fui sin pasaje de vuelta y sin saber alemán», señaló en sus redes, donde ha contado parte de su proceso, según consignó Radio ADN.

La nueva vida de Francesca Conserva en Alemania

“En un principio me acomodó no hablar el idioma porque no tenía ganas de hablar ni de que me hablaran; ahora ya estoy en clases de alemán y sigo sin entender”, confesó en junio del año pasado, con un tono humorístico.

Además, cerca del final del 2025, compartió una reflexión más íntima: “Me siento orgullosa de mí, soy fuerte, sobrevivo donde esté, la cobarde más valiente. Este año conocí gente maravillosa en un lugar donde yo no entiendo a nadie y nadie me entiende a mí, pero tengo carisma”, explicó.

Siguiendo por esa línea, es que también cambió su vida personal. Actualmente tiene pareja y señaló que es un “alemán precioso, mi amigo, me faltará vida para agradecerte tanto cariño y cuidado”.

En lo laboral, Francesca ha sido transparente. Reconoció que maquilló su currículum para conseguir trabajo: «Mentí en mi CV porque no tenía experiencia como mucama y omití que soy de ritmo bastante lento, por eso nunca le entrego las habitaciones a tiempo«, contó.

