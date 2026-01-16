Tras tres años de trabajo: Gepe y Los Vásquez estrenan «Cosa Buena», su esperada colaboración

Tras un largo proceso creativo, Gepe y Los Vásquez estrenaron “Cosa Buena”, una colaboración inédita que ya está disponible en plataformas digitales. El single mezcla los universos musicales de ambos proyectos y apuesta por la cumbia como punto de encuentro para hacer bailar y cantar a sus seguidores.

La canción fue presentada de manera sorpresiva durante los shows que el dúo oriundo de Coyhaique realizó en noviembre pasado en el Movistar Arena. En ambas fechas, Gepe fue el invitado estelar, lo que generó una inmediata reacción del público y una creciente expectativa que se reforzó con adelantos compartidos en redes sociales.

La esperada colaboración entre Gepe y Los Vásquez

“Efectivamente, esta canción fue una sorpresa que tuvimos para la gente y para nosotros también de presentar de manera inédita ‘Cosa Buena’ y es tan inédita la canción que ya no es la misma canción que es la que vamos a lanzar ahora porque sufrió algunos cambios, unos muy buenos cambios y fue muy bonito. Cuando apareció Gepe fue espectacular porque la gente chilló, chillamos nosotros también y cantamos… la cumbia realmente es un ritmo que engancha mucho a las personas y la gente sin conocer la canción ya nos dimos cuenta que le gustó caleta”, comentan Los Vásquez.

El origen del tema se remonta a una reunión realizada hace tres años en la casa de los hermanos Vásquez. Desde ahí, el proyecto avanzó de forma paulatina y natural, según destaca Gepe, quien valora especialmente el proceso detrás del resultado final.

“La canción lentamente fue tomando forma, pero de una manera súper orgánica, y eso, finalmente, tanto como la canción, el proceso, a mí me parece muy valioso. Creo que terminé conociendo bastante bien a los hermanos. Los admiro mucho y los quiero mucho. ‘Cosa Buena’ mezcla ambos mundos, de Los Vásquez y de Gepe, ahora este tema está listo para bailarse”, señala el músico.

«Cosa Buena también tiene un lindo vídeo que nos tocó grabar, que lo pasamos súper bien también, en donde se terminó la canción realmente en ese momento y estamos felices con este lanzamiento, un muy buen resultado, estamos contentos”, agregan Los Vásquez.

El estreno llega en la antesala de la presentación de Gepe en el Festival del Huaso de Olmué, donde cerrará la jornada del sábado 17.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google