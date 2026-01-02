José Antonio Neme comienza el año con destape hot que sorprendió a todos: «Me encanta tu calzoncillo»

El 2026 partió con todo y José Antonio Neme se mostró sin filtros. El periodista comenzó el año con una imagen que no pasó para nada desapercibida. En la foto, publicada en redes sociales, aparece en ropa interior y recibió una ola de reacciones de sus seguidores.

Fiel a su estilo, el periodista de Mega se mostró descansando en una hamaca, acompañado por uno de sus perros. El animador posó solo con calzoncillos, postal acorde a las altas temperaturas que han marcado los primeros días del verano en Santiago.

El gesto no llegó de la nada. Día antes de cerrar el 2025, Neme realizó un live en el que se tomó un momento para agradecer el apoyo del público, que lo sigue y sintoniza todos los días. «Primero es oportuno que yo agradezca al público, a la audiencia, al país o al grupo del país que ve tele, por su cariño, permiten el ingreso de nuestro contenido a su intimidad, a su vida privada, a su casa», dijo en aquella ocasión.

Además, destacó la honesta relación que tiene con sus seguidores: «Yo les agradezco que me hayan aceptado tal cual soy además, no porque tenga muchas cosas malas, pero si hay algo que no soy es cínico ni mentiroso ni construí un personaje, así que ustedes me quisieron a mí con todas mis odiosidades y la aceptación en un país que no conoce muy bien la aceptación yo la defiendo», explicó.

Esta vez, y con un look renovado, José Antonio Neme encendió las redes sociales con una postal. «2026: Cap I», escribió en la publicación.

La reacción a la publicación de José Antonio Neme en redes sociales

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios de los seguidores, quienes lo halagaron y dejaron cientos de comentarios positivos.

«José eres lo mejor! Viva la libertad», «Me encanta tu calzoncillo rosado! Un abrazo y éxito 2026», «Te ves muy regio sin barba todo cambio es para mejor», «Pero que hombre más guapo», fueron algunos de los comentarios que recibió el periodista de Mega.

