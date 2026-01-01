Sorprendió a sus seguidores en Año Nuevo: Mariana Di Girólamo confirmó su embarazo con tierna fotografía

Justo después de la celebración masiva de las fiestas de Año Nuevo, Mariana Di Girólamo sorprendió a sus seguidores con una tierna noticia. La actriz compartió una fotografía de su celebración de estas fiestas en la que se confirmó su embarazo.

Esto ocurrió tras meses de silencio, en los que portales de farándula y fanáticos especulaban con los rumores de su posible embarazo. Finalmente, Mariana Di Girólamo despejó estas sospechas.

Mariana Di Girólamo confirmó su embarazo con tierna fotografía

Con una publicación en su perfil de Instagram, Mariana Di Girólamo confirmó su embarazo a su más de un millón de seguidores. Esto lo hizo justo en la celebración de Año Nuevo, pasada la medianoche:

Junto a la fotografía, en la que se puede ver su vientre, y acompañada de su mascota, la actriz escribió simplemente: «2026».

Cabe recordar que Mariana Di Girólamo se encuentra en una relación junto a Sebastián Román, desde hace 6 años. Él, también conocido como «Persona RS«, trabaja como músico y DJ, y se dedica a estrenar sus creaciones en diferentes plataformas.

Rápidamente, la publicación de la actriz se llenó de comentarios positivos de sus seguidores, que, además sorprendidos, comentaron: «Hermosa guatita👏😍 muchas felicidades», «Será lo más lindo amiga, feliz feliz año!», «Un bebé en camino❤️», «Feliz año Querida Mariana, qué emoción la noticia. Un abrazo enorme», o «mucha luz para ti y tu bebé, Marianita, que seas muy feliz!».

Eso sí, la protagonista de tantas teleseries inolvidables ha mantenido en privado los detalles sobre su embarazo, por lo que no se sabe, por ejemplo, el sexo del bebé, ni cuándo será su nacimiento.

