El inquietante anuncio de Pedro Engel sobre lo que marcará el 2026: «Todos nos vamos a sorprender…»

Durante las últimas horas, volvió a resonar el nombre de Pedro Engel. El tarotista generó revuelo al compartir un presagio sobre el 2026 que impactó a varios televidentes.

Fue en la reciente edición del programa Buenos Días, Buenas Tardes, de TVR, donde el guía espiritual abordó el escenario para él en nuevo año que llegó. Sus directas palabras no demoraron en llamar la atención.

Engel explicó que basó su análisis en el horóscopo chino. A partir de esos cálculos, planteó un panorama marcado por la inestabilidad y los cambios profundos, lo que generó precaución en parte del público.

Él presagió de Pedro Engel que sorprendió a todos

“El próximo año es muy especial. Este (2025) y el 2026 son años impredecibles, es muy difícil decir lo que viene”, afirmó en pantalla.

Luego detalló que el 2026 corresponderá al año del Caballo de Fuego. Según señaló, esa energía traerá giros inesperados y transformaciones intensas en distintos ámbitos.

“El 2026 suma uno, es un año de reseteo. Todos nos vamos a sorprender”, recalcó el panelista del espacio televisivo.

El tarotista agregó que este nuevo ciclo moverá todo aquello que permaneció estancado durante el año anterior. En ese proceso, dijo, no quedará espacio para lo que ya cumplió su etapa.

“Va a quemar todo lo viejo, lo que ya no nos sirve, y de las cenizas van a salir cosas bellas y nuevas”, adelantó.

A partir de esta lectura, Engel entregó una recomendación clara. Llamó a atreverse, salir de la zona de confort y aceptar los desafíos que aparezcan en el camino.

“Todos los ciclos se cierran”, concluyó.

