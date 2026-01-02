Reconocido actor de fama mundial es denunciado por acoso sexual y despido injustificado: «Comportamiento depredador»

No ha sido un buen inicio de año para Will Smith. El actor enfrenta una demanda presentada por un violinista quien forma parte del equipo de su última gira.

Brian King Joseph lo acusó de acoso sexual, despido injustificado y represalias, según consignó Variety.

En la acción legal, a la que tuvo acceso el medio, Joseph incluye como acusados a Smith y a la gerencia de Treyball Studios. El demandante sostiene que durante la gira “Basada en una historia real: 2025” fue víctima de un “comportamiento depredador” y que el actor “preparó deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual”.

Will Smith es denunciado por acoso sexual

Uno de los episodios ocurrió en un hotel. Según la demanda, su bolso (donde guardaba la llave de su habitación) desapareció por varias horas. Luego, la gerencia lo entregó. Según Joseph, su equipo eran los únicos con acceso a la habitación.

Esa misma noche, al regresar, encontró señales de que alguien habría entrado a su habitación. Alguien habría entrado y dejado objetos personales, entre ellos, un frasco de medicamento contra el VIH a nombre de otra persona y que venía con un escrito: “Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros (un corazón dibujado), Stone F”.

El violinista interpretó el mensaje como una advertencia de que “un desconocido pronto regresaría a su habitación para tener relaciones sexuales” con él. Tras el hallazgo, informó lo sucedido y presentó una denuncia ante la policía.

Días después, siempre según su versión, un integrante del equipo directivo lo humilló por el incidente, le informó su despido y aseguró que había inventado todo.

“Las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes», declaró el abogado del actor.

Además, a través de un comunicado señaló que: «Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad»

