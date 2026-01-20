Famoso rostro de TV estalla por incendios forestales y pide «pena de muerte» para los responsables: «Si se descubre que fue intencional…»

La emergencia por los incendios forestales en el sur de Chile ha marcado la pauta televisiva en los últimos días.

Por lo mismo, Patricia Maldonado entregó declaraciones que ya están dando que hablar. El balance actual habla de cientos de viviendas destruidas y 20 personas fallecidas, formando un amplio debate en los medios.

Patricia Maldonado y sus declaraciones por incendios forestales en el sur del país

En la reciente edición de Tal Cual, espacio que comparte junto a Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, la panelista abordó la posibilidad de que los incendios hayan sido provocados.

Desde ahí, planteó sanciones severas: “Ustedes me van a perdonar, yo soy apasionada para hablar; si se descubre que esto fue intencional, yo creo que tiene que haber pena de muerte”, afirmó.

José Miguel Viñuela intervino y reforzó esa hipótesis al señalar: «fueron tantos focos Paty», comentario que apuntó a una eventual intencionalidad detrás de los incendios.

Maldonado también se detuvo para comentar uno de los episodios más repudiados en el marco de la tragedia: el saqueo al hospital de Penco-Lirquén.

Notoriamente afectada, cuestionó el actuar de los responsables. “¿Quién puede asaltar en ese minuto un hospital? Merece la pena de muerte, discúlpeme. Usted me va a decir: ‘Por Dios, qué espanto’. Pero, por Dios santo, déjese de bromas. ¿Cómo es posible que un ser humano sea capaz de una cosa como esa?”, expresó.

Para cerrar, propuso una alternativa igualmente drástica. «200 años de cárcel», dijo. Finalmente, concluyó con una frase tajante: «Que rico, 200 años para que no salga nunca más en su vida, se muera dentro de la cárcel”.

También puedes leer en Radio Corazón: El gesto de repartidores venezolanos que sacó aplausos en medio de incendio en Penco: «Somos todos hermanos»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google