Cecilia Gutiérrez remece al revelar separación de querida pareja de la televisión chilena: «Dejó de usar su argolla»

En las últimas horas, una sorpresiva noticia remeció al espectáculo chileno. Cecilia Gutiérrez dio a conocer que una pareja de la televisión se habría separado.

Se trata de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela, quienes habrían decidido poner fin a su matrimonio luego de dos años de relación.

La revelación ocurrió en el podcast Bombastic, donde la periodista de espectáculos abordó el quiebre de la pareja, una de las más queridas de la TV. Según explicó, la separación no estuvo marcada por conflictos ni polémicas, sino que se habría dado en un ambiente de respeto y buena relación.

Cecilia Gutiérrez sobre separación de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela

Según lo expuesto por Gutiérrez, el distanciamiento se habría iniciado antes de las celebraciones de Año Nuevo. “Según pude reportar en estos días, Kika Silva y Gonzalo Valenzuela están distanciados desde antes del Año Nuevo, de hecho, lo pasaron separados», señaló.

La comunicadora también apuntó a una señal que no pasó desapercibida para sus seguidores. «Ella hace unos días dejó de usar su argolla, en algunas fotos de su Instagram ya se evidencia que está sin argolla«, comentó.

Siguiendo por esa línea, enfatizó en que la ruptura no fue debido a capítulos conflictivos: “Ellos se separaron hace un par de semanas, pero están súper en buena onda. Acá no hubo una separación traumática, no hubo terceras personas», aseguró.

Según explicó, la decisión se debería a diferencias personales. La expareja “sólo tiene paradas diferentes frente a la vida, proyectos diferentes y eso los fue separando”. Además, precisó que «habría sido ella la que tomó la decisión de separarse definitivamente».

Cabe recordar que Kika Silva y Gonzalo Valenzuela iniciaron su relación a comienzos de 2023 y contrajeron matrimonio civil en abril de 2024, en una íntima ceremonia en Maitencillo.

