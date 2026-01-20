El gesto de repartidores venezolanos que sacó aplausos en medio de incendio en Penco: «Somos todos hermanos»

Mientras la comuna de Penco enfrenta una compleja emergencia por los incendios forestales, un grupo de repartidores venezolanos dio una señal concreta de apoyo que rápidamente se volvió viral.

Sin coordinación previa, decidieron actuar y llegar hasta las zonas más cercanas al fuego para ayudar a quienes combatían las llamas.

La acción quedó registrada en un video difundido en tiktok por Melvin Mujica, repartidor de una aplicación de delivery. En el registro, relató cómo junto a otros colegas tomó sus motos y se dirigió a los sectores afectados para colaborar con Bomberos y Carabineros.

Ciudadanos venezolanos se vuelven virales tras noble acción de ayuda en el marco de los incendios en Penco

“Estamos aquí apoyando de corazón, haciendo un granito de arena», señaló notoriamente emocionado.

Según explicó, las autoridades les permitieron avanzar hasta los puntos cercanos a los cerros afectados. El objetivo fue claro: llevar agua y apoyo logístico a los equipos que se encontraban trabajando contra el fuego.

“Nos dieron permiso para subir a lo más cercano del cerro, a darle ayuda a cuerpos policiales y Bomberos… llevarles agua porque tenemos dificultad de pasar con las motos»,relató.

Mujica también destacó que la iniciativa nació desde la solidaridad y sin distinciones. «Todos somos venezolanos, vinimos a ayudar, por obra de Dios al final somos todos hermanos», expresó. Además, agregó que«esto nos sale del corazón».

El gesto fue ampliamente valorado en redes sociales. Cientos de usuarios destacaron la humanidad y el compromiso del grupo, que terminó transformándose en un símbolo de apoyo en uno de los momentos más duros que ha vivido Penco.

