El sensible fallecimiento que enluta a Rodrigo Sepúlveda: «Infinitas gracias por tanto…»

El periodista de Mega, Rodrigo Sepúlveda, compartió una noticia personal que conmovió a sus seguidores. A través de sus redes sociales, confirmó el fallecimiento de Nala, su perrita y una integrante fundamental de su familia.

La información la dio a conocer mediante una publicación en Instagram, donde reunió varias imágenes junto a su mascota y le dedicó un mensaje cargado de emoción. “Descansa en paz Nala. Infinitas gracias por tanto», escribió el comunicador.

Nala había sido adoptada y, en más de una ocasión, Sepúlveda habló públicamente de ella con cariño y humor. La describió como «un poco malvada», pero al mismo tiempo como una perrita amorosa, agradecida y extremadamente leal.

Luego de la publicación, decenas de seguidores y compañeros del mundo de las comunicaciones reaccionaron con mensajes de apoyo.

Luis Sandoval le escribió: «Lo siento mucho! Un abrazo grande querido». Por otro lado, Alberto Jesús López, conocido como El Trovador del Gol, sumó: «Abrazo amigo y fuerza».

No es la primera mascota que pierde Rodrigo Sepúlveda

En junio de 2021 también comunicó la muerte de Lucas, otro de sus perritos, que lo acompañó durante 11 años. En ese momento, expresó el dolor que atravesaba con una sentida frase: «Se nos va parte de nuestra vida».

“He estado súper triste, súper tirado, súper botado. Me he tenido que levantar porque han pasado cosas relevantes”, confesó en aquella ocasión.

Reconocido amante de los animales, el rostro de Mega adoptó a Nala en 2019. En 2021, relató su historia y el origen de ese vínculo: “A ella nosotros la sacamos de la calle, maltratada y golpeada al mes de vida. Hoy tiene dos años de vida y es una maravilla, una bendición, una hija tremendamente agradecida”, cerró.

