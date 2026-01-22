¡Escándalo en reality! Influencer «vetó» a compañero por degenerado gesto: «Al lado de las chiquillas se corrió su pa…»

Recientemente, se estrenó un nuevo capítulo del carpool de «Vamo a Calmarno». En esta ocasión, el invitado fue Flaitiano.

El haitiano más famoso de las redes sociales habló de todo. Sin embargo, llamó la atención cuando habló sobre la actitud de uno de sus compañeros del último reality de Diego González.

Flaitiano arremete contra Junior Playboy

Mientras le hacían la entrevista, llegó una de las dinámicas clásicas de los comunicadores: Las cartas con emojis.

Esta consiste en que el invitado tiene que elegir un emoji dependiendo del nombre del personaje.

En este contexto es que tocó el nombre de Junior Playboy, uno de los refuerzos de la última temporada de los realities web de Diego González.

El emoji que eligió Flaitiano fue el del excremento. Según el participante, esto debido a «sus actitudes», siendo sobrado y engreído.

Además, fue enfático en asegurar que «no le cae tan bien». Principalmente a un episodio en específico que ocurrió en el encierro, cuando el ex Tierra Brava se habría masturbado frente a las mujeres del reality.

«Al lado de las chiquillas se corrió su pajita (…) más que locura, eso es cochiná», criticó Flaitiano a Junior Playboy,

El influencer también habló sobre su carrera musical en el género urbano y su experiencia en el último reality del periodista Diego González.

