Leo Rey respondió a las declaraciones de Ámerico tras asegurar que era el «Rey de la cumbia»: «Rey hay uno solo…»

En una reciente conversación en el podcast Más que Titulares, conducido por Javiera Quiroga, Ámerico repasó los hitos de su carrera y se refirió al rótulo que muchos le atribuyen desde hace años: el de «Rey de la cumbia».

Lejos de esquivar el tema, el artista decidió asumirlo con convicción y responsabilidad.

La respuesta de Leo Rey tras dichos de Ámerico

“Un día lo asumí, dije ‘sí, soy el rey de la cumbia y lo voy a llevar con mucha responsabilidad’… Y si me preguntas hoy día si me siento importante o el mejor dentro de mi circuito, sí, no solo me siento, sé que soy el más importante dentro de la escena tropical chilena», afirmó el cantante en el espacio digital.

Sus palabras no pasaron inadvertidas y rápidamente comenzaron a generar comentarios en el mundo del espectáculo.

Ante este escenario, el programa Que Te Lo Digo buscó la opinión de Leo Rey, reconocida voz de la cumbia nacional e histórico del género.

Si bien Leo Rey mostró un tono relajado y no quiso entrar mucho en detalle, también dejó ver una diferencia de criterios respecto a los títulos dentro del género tropical.

Resulta que desde el programa se comunicaron con el integrante de La Noche vía WhatsApp.

“Américo dijo que era el ‘Rey de la cumbia’, ¿qué te parecen los dichos de él?”, le consultaron

«Aah, que bien», respondió.

Luego, fue nuevamente consultado: «¿Está pasando a llevar al resto?».

«Me parece perfecto que sienta que es el rey, a pesar de que es un puesto que no se autoproclama a mi gusto. Aparte de que rey hay uno solo», cerró Leo Rey.

También puedes leer en Radio Corazón: Querida pareja del espectáculo nacional confirmó el fin de su relación a través de redes sociales: «Hemos decidido tomar caminos separados»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google