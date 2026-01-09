La confesión hot de participante en reality que sorprendió a sus compañeros: «Me gusta de todo. Me he comido hasta obesos con la pi… chica»

En la jornada de ayer, se estrenó el reciente capítulo de «El Secreto Final», el nuevo reality web de Diego González.

En ese contexto, es que una de las participantes se confesó sin censura dentro del encierro.

La chica reality es una vieja amiga de Junior Playboy, y no ha tenido problema en dar revelaciones respecto a su vida sexual.

La confesión sin censura de Rubí Galusky

“¿Te digo algo? Yo me he comido de todo. Yo he sido chica Arsmate, como también he sido put.. gratis y lo digo ante todo Chile», mencionó.

Siguiendo por esa línea, Junior le consultó por un reconocido futbolista nacional: «Anduviste con Gary Medel», lanzó.

“Para dar gratis, mejor andar cobrando y eso lo aprendí de Adriana Barrientos”, reveló la creadora de contenido.

Además, agregó que: «Ahora yo me dedico a la página (contenido hot) y no lo hago con cualquiera. Tiene que estar verificado, con exámenes y todo. Es eso o andar de gratis”.

«Pero te gustan los feos, por porfiados», continuó Junior en el encierro.

«Me gusta de todo. Me he comido hasta obesos con la pirula chica«, reveló Rubí.

“Quedaron locos porque no están acostumbrados al mundo de la putería. Pero, al final, va a terminar siendo normal (…) hay que acostumbrarse a lo que viene. Estamos en el año 2026 ya, y todo lo que viene ahora va a ser para un futuro de bien para todos», cerró la chica Arsmate.

