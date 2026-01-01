«No era lo que acordamos»: el comentado “beso” que puso en aprietos a José Luis Repenning y Priscilla Vargas en Año Nuevo

La noche de este miércoles 31, la Torre Entel volvió a ser el epicentro de la celebración de Año Nuevo, retomando una tradición que estuvo ausente durante varios años. El evento fue transmitido por Canal 13 y contó con la conducción de José Luis Repenning, Priscilla Vargas y Pancho Saavedra.

El espectáculo combinó fuegos artificiales, un despliegue de drones y presentaciones musicales a cargo de Américo y La Noche. Además, la jornada incluyó un emotivo homenaje a Tommy Rey, figura histórica de estas celebraciones, quien falleció durante 2025 y fue recordado como uno de los grandes íconos de la fiesta popular.

Público pidió beso entre Priscilla Vargas y José Luis Repenning

Más allá del show, uno de los momentos que más comentarios generó ocurrió cuando los animadores llegaron al escenario. En ese instante, Priscilla Vargas y Repenning recordaron que se conocieron precisamente en una celebración de Año Nuevo en la Torre Entel, cuando ambos eran practicantes. La confesión desató bromas inmediatas de Pancho Saavedra y reacciones del público, que comenzó a pedir un beso entre ellos.

Mientras intentaban esquivar la situación, Saavedra intervino con humor: «Ustedes se van por la tangente, si el público, mira… escucha, escucha…». Ante los gritos, Repenning respondió en tono lúdico: «Porque ustedes lo han pedido…», fingiendo besar a su compañero.

Saavedra aclaró de inmediato: «Yo no me meto en problemas, si la cosa es entre ustedes dos. Yo estoy de violinista esta noche. El beso es entre ustedes dos». Repenning retrucó sin perder el tono relajado: «no era lo que teníamos acordado con Pancho. Te estay arrancando».

Para cerrar el momento, Priscilla Vargas optó por cambiar de tema con una reflexión que sacó risas: «Eso del beso es a las 12, y el amor eterno es cuando hay cambio de milenio»

