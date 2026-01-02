La predicción de Kenita Larraín sobre primer año de José Antonio Kast como presidente: «Él puede bendecir con la palabra…»

Muchos tarotistas se han referido al futuro de José Antonio Kast, quien asumirá como nuevo presidente de la república. A ellos, se suma Kenita Larraín, quien planteó que será un punto de inflexión para el republicano. Esto luego de analizar todo desde la numerología.

En el programa Contigo en la Mañana de CHV, la exmodelo señaló que será un año decisivo para Kast, influido por una energía asociada al orden, la unidad y el trabajo conjunto. De acuerdo a sus palabras, este ciclo marcará un liderazgo distinto al observado en otros períodos políticos.

Kenita Larraín y su predicción sobre gobierno de José Antonio Kast

“Este año él va a estar en una energía dos, donde claramente va a llamar al orden y a la seguridad, pero desde un lugar mucho más amoroso”, afirmó la numeróloga.

Además, señaló que esta etapa coincide con los mensajes que ha transmitido luego de ganar las recientes elecciones. “Cuando habló de unidad e integración en su discurso, eso tiene que ver directamente con la energía que va a estar viviendo. No sería extraño que convoque a sectores políticos distintos para colaborar”, aseguró.

Kenita también destacó un rasgo clave en la fecha de nacimiento del mandatario electo: la presencia de un número maestro que influirá en su forma de liderar y comunicarse.

«Él tiene una maestría asociada al número seis, que tiene que ver con Venus. Es una energía que lo hace elegir bien las palabras, ser amable y mantener la armonía, incluso cuando pone límites», explicó.

Según Larraín, esto corresponde a una característica innata del próximo mandatario: “Es un gran comunicador. No es algo forzado, es algo que él trae”, recalcó.

“Él puede bendecir con la palabra. El número tres se llama diabólico divino, que si tú maldices con la palabra, estás como en la energía baja, cierto, de tu poder. Pero en este caso, como a él le sale en una ubicación luminosa, él bendice con su palabra”, concluyó.

