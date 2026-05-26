“Fiebre de Cumbia: La Fonda” 2026 confirma line up con Santaferia, Damas Gratis, Néstor en Bloque y más

La cuenta regresiva para las celebraciones dieciocheras ya comenzó. “Fiebre de Cumbia: La Fonda” 2026 confirmó oficialmente su esperado line up y promete transformarse en uno de los eventos más masivos de la temporada con una jornada cargada de música, fiesta y cumbia en vivo.

La cita será el próximo sábado 5 de septiembre en Club Hípico de Santiago, recinto que recibirá a miles de asistentes en una nueva edición de esta fonda pensada exclusivamente para mayores de 18 años.

Este es el line up oficial de «Fiebre de Cumbia: la Fonda» 2026

El cartel reúne a importantes artistas nacionales e internacionales, encabezados por Los Auténticos Decadentes, Damas Gratis, Los Jaivas y Santaferia, en una mezcla de sonidos que cruzará la cumbia, el rock, la música urbana y la fiesta popular.

La producción también confirmó la participación de La T y La M, Néstor en Bloque, Joe Vasconcellos, La Combo Tortuga, Shamanes Crew, Sinaka, Charros de Luchito y Rafael, Los del Fuego, Pablito Pesadilla, Fiebre 40 y la banda ganadora del concurso oficial.

Con esta apuesta, Fiebre Producciones busca adelantar el espíritu de Fiestas Patrias y posicionar el evento como la primera gran fonda de Santiago, en una jornada donde el baile, la música en vivo y el ambiente festivo serán protagonistas.

La propuesta apunta a transformar el primer fin de semana de septiembre en el puntapié inicial de las celebraciones dieciocheras, reuniendo a distintas generaciones en torno a clásicos de la cumbia, himnos populares y shows en vivo de alto impacto.

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