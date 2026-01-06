Popular comediante «funa» a destacado artista chileno: «Viejo verde califa, wacala, tremendo pajero»

En las últimas horas, la comediante y periodista Bernardita Ruffinelli utilizó sus redes sociales para «funar» a un reconocido artista.

Se trata de Lenwa Dura, de Tiro de Gracia, quien le habría escrito mensajes cosificándola.

Mediante su cuenta de Instagram, la mujer posteó una publicación titulada como «El juego se hizo verdadero». El contenido del post eran diversos pantallazos de comentarios del rapero.

Bernardita Ruffinelli y acusaciones a Lenwa Dura

«Acompáñame a ver esta triste historia de un mandril más, que teniendo muchos seguidores y una historia artística que lo precede, te tira toda la onda, te objetiviza, te palmetea el lomo del ego, te celebra la postura política y se pajea en tu cara sin pudor alguno. Pero cuando se lo haces ver se ofende, te trata a ti de ordinaria y termina por encontrarte una ‘cuica progre», comenzó diciendo.

Asimismo, explicó como comenzó todo: «Cuando me comenzó a seguir me alegré, un pedacito de Tiro de Gracia, a quienes siempre respeté y admiré, me daba likes en mis comentarios políticos. Qué bonito que es que te reconozcan aquellos a quienes admiras», señaló.

«Qué triste cuando nos damos cuenta de que al final todo sigue igual, y que no importa lo que hagas, lo comprometida que estés con ciertas causas, siempre habrá mandriles en tu misma vereda esperando que dejes caer una cáscara de plátano para resbalarse directo a tus tetas», continuó.

Los mensajes que delatan a Lenwa Dura

En el post compartido por la comediante, se pueden apreciar los mensajes que le mandaba el rapero: «qué mujerón que es usted», «guapa», «eres muy seductora», «ricura», etc..

Sin embargo, fue un mensaje específico que desató el enojo de Ruffinelli, quien respondió rápidamente.

Mientras hablaba de un tema relevante a través de una historia, Lenwa Dura le escribió: «Qué washona más rica eres… da lo mismo, qué fruta fueras, lo rico no te lo quita nadie».

La mujer fue tajante: «Loco, estaba hablando de una guerra, de pasar de una dictadura a otra, de gente muriendo. ¿Y tú encontraste que lo que había para comentar de esa story era lo rica que me veía? No señor, no tenemos mucho en común. Otro hombre más cosificando minas en Internet. Puf».

«Todos estos comentarios de viejo verde califa. Wacala. Tremendo pajero saliste», añadió.

Tras la parada de carros, él la trató de «ordinaria» y «cuica progre». No obstante, terminó bloqueado.

«Chiquillas, solo nos tenemos a nosotras. Todas somos la ‘cuica progre’ de un simio en celo. Al resto de los integrantes de la banda no los conozco, les doy el beneficio de la duda. A este señor tampoco lo conozco, pero no necesito nada más», cerró Bernardita Ruffinelli.

