Conductor que fue despedido repentinamente de TV rompe el silencio: «Tenía la impresión de que esto podía pasar…»

En la jornada de ayer, se dio a conocer que el periodista nacional Juan José Lavín fue despedido de Vía X.

El comunicador era el rostro de «Todo va a estar bien», espacio dedicado a las entrevistas de diversos personajes públicos.

En este contexto, es que Lavín ni su equipo fueron informados que el capítulo que grabaron antes de Año Nuevo sería el último. Por lo mismo, el periodista entregó las clásicas palabras de cierre de año y señaló que «nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes».

Juan José Lavín alza la voz tras ser despedido

Luego de conocerse la noticia, Juan José Lavín conversó con LUN y entregó detalles de la sorpresiva desvinculación que vivió. Vale destacar que llevaba 10 meses en el programa, luego del arribo de Eduardo de la Iglesia a Chilevisión.

“Hay gente que se sorprendió, pero yo ya había visto que había una posibilidad de que esto pasara, desconozco la situación económica del canal, pero tenía la impresión de que esto podía pasar», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Tengo una larga trayectoria en periodismo y programas de televisión. A mí esto no me ha pasado muchas veces, pero he visto que pasa muchas veces (otras personas) y esto (TV) es así”.

Asimismo, reveló que no quedó en malos términos con el canal, y fue una buena experiencia: “Yo fui feliz trabajado allí (…) Los entrevistados eran tan variopinto que muchas veces me senté frente a gente que no me sabía ni el nombre”, explicó.

Rodrigo Súnico, sub gerente de programación de Vía X, señaló que se debe al fin de un ciclo, según consignó Radio ADN. Además, se estaría trabajando en nuevos proyectos para el canal.

También puedes leer en Radio Corazón: Tras acertar predicción, el nuevo presagio de Latife Soto sobre Nicolás Maduro: «Se va a enfermar y…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google