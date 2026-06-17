«No es mucho…»: Padre de motociclista explicó las razones detrás del millonario monto que exigieron a Fran Maira

El día de ayer cirularon las declaraciones de Luis Zapata, padre de Mayerzon Zapata, el joven que fue víctima del accidente de tránsito que protagonizó Fran Maira.

Él, entre otras cosas, señaló el abandono de la familia de la influencer hacia su hijo, cuyo pronóstico aún es incierto. Además, apuntó a que no ha habido apoyo económico, ni tampoco una disculpa.

Rápidamente, Fran Maira salió a desmentir aquella información mediante un comunicado en sus historias de Instagram. Ella aseguró que sí estuvieron presentes y que estaban disupuestos a colaborar económicamente, sin embargo, la indemnización alcanzaba los 500 millones de pesos, lo que se alejaba de sus pretensiones.

Explicó el millonario monto que exigieron a Fran Maira

Ahora, durante este martes, Zona de Estrellas se comunicó nuevamente con Luis Zapata, para preguntarle si era cierto lo de aquel millonario monto.

El respondió que sí, y de entrada comentó sus razones: «Nosotros estábamos desesperados al ver que no teníamos ninguna colaboración de parte de ellos. Lógicamente han habido muchos gastos, entonces quisimos acercarnos a ellos».

Sin embargo, aseguró que Fran Maira y su padre no estuvieron dispuestos a conversar, y enviaron a sus abogados, con quienes intentaron negociar la indemnización de 500 millones, lo que no resultó.

Luis Zapata afirmó que sabe que es un monto elevado. Sin embargo, hizo un cálculo para llegar a aquel cifra: «Mayerson tiene 24 años, le voy a poner indemnización hasta que tenga 65 años. Son $250 millones para él, porque el destino de Mayerson es incierto. Nadie nos garantiza que va a volver a trabajar y sus sueños quedaron frustrados al igual que los de nosotros».

«Los otros 250 millones son para la persona que tiene que cuidar a Mayerson, porque necesitará a alguien permanentemente«, reveló.

Luis Zapata fue más allá, y cerró con una reflexión: «Salieron a pregonar que 500 millones es mucha plata, en el momento es mucho, pero para una persona que no sabemos si va a volver a producir, a quien le acabó la vida, a un niño que dejó sin papá… 500 millones de pesos no es mucho».

Desde el panel estuvieron de acuerdo, y hasta se mostraron conmocionados por su estado de salud. Incluso, Claudia Schmidt aprovechó para mandarle un mensaje al padre de Fran Maira: «Si esto hubiese sido al revés, ¿cuánto hubieras pedido tú por la vida de tu hija?».

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