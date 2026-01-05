Muere a los 61 años querido locutor radial chileno tras sufrir accidente cerebrovascular 

Una lamentable perdida afecta al área de las comunicaciones. A los 61 años, falleció una reconocida voz de la radio nacional, el locutor radial Marcos Peña Pereira.

La confirmación llegó desde Radio El Carbón de Lota, emisora que lo vio crecer profesionalmente y donde dejó una huella imborrable.

Peña sufrió un accidente cerebrovascular el pasado 30 de diciembre, situación que lo mantuvo hospitalizado y en estado grave hasta su deceso en las últimas horas.

La municipalidad de Lota utilizó sus redes para despedirlo con un emotivo mensaje: «Lamentamos informar el fallecimiento de Marcos Peña Pereira. Se apaga su voz, pero queda el recuerdo de un querido locutor y comunicador social, referente en nuestra comuna y la Cuenca del Carbón”, señalaron.

La trayectoria de Marcos Peña Pereira

Según información recopilada por Bío Bío, Peña inició su vínculo con la locución a mediados de los años 80. Ese camino lo llevó a integrarse a Radio El Carbón. Ahí comenzó a construir una trayectoria ligada a la radio local y un estilo propio frente al micrófono.

Asimismo, durante la segunda mitad de la década de los 90, y en el contexto del paso de Radio El Carbón de Am a FM, se trasladó a Coronel para sumarse a Radio Dinámica, donde trabajó hasta el año 2005.

En 2011 volvió a Radio El Carbón, esta vez como locutor comercial, participando en transmisiones deportivas y luego conduciendo espacios nocturnos y programación de fin de semana. Allí permaneció cerca de 13 años, cerrando una extensa carrera marcada por la cercanía y compromiso con la radio local.

