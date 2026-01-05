Auditora confesó en El Chacotero Sentimental cómo se involucró con un hombre mayor: «Mi sugar me trata como reina, pero ya no quiero más…» Esta auditora de 3.5 le contó al Rumpy cómo conoció a un hombre de 65 años, quien le comenzó a regalar de todo, pero ella ya no quiere más. 05 Ene, 2026. 18:00 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Tras día nublado en la capital: Meteoróloga de TVN reveló en su pronóstico cómo estarán las próximas jornadas en Santiago Auditor impactó con historia hot con la señora de su jefe en El Chacotero Sentimental: «Me doy media vuelta y le agarro una…» Calor en Santiago: Meteorólogo Jaime Leyton reveló baja en las temperaturas para la próxima semana en la capital Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con la aventura entre su hijo y la esposa de su socio: «Yo los pillé…» Tras acertar predicción, el nuevo presagio de Latife Soto sobre Nicolás Maduro: "Se va a enfermar y..." Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado