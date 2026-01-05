Tras acertar predicción, el nuevo presagio de Latife Soto sobre Nicolás Maduro: «Se va a enfermar y…»

La reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela reactivó en redes sociales una antigua predicción de la tarotista chilena Latife Soto, quien hace meses había anticipado el fin del liderazgo del mandatario.
En una de sus apariciones en Podemos Hablar de CHV, la tarotista ya había sido categórica sobre el futuro de Venezuela. «Él en el 2026 ya no va a estar en Venezuela, no estoy hablando del primero de enero, pero estoy hablando que ya el 2026 ese sistema de él ya cae”, afirmó en pantalla, una declaración que hoy vuelve a circular con fuerza.
El tema reapareció durante su más reciente transmisión en vivo, realizada el domingo por la noche junto al periodista José Antonio Neme. En ese espacio, Latife entregó nuevos presagios sobre el destino del país caribeño, cuyas tensiones mantienen la atención internacional.
“Yo veo a Donald Trump (durante) unos seis meses ordenando todo este país”, adelantó. Según su visión, ese periodo marcaría un giro profundo para Venezuela y daría paso a una etapa de modernización.
Siguiendo por esa línea, aseguró que Estados Unidos jugará un rol clave en la reactivación económica. “Estados Unidos va a levantar el tema económico. Va a haber mucho trabajo (…) y lo que pretende hacer es vender el petróleo, como tranzarlo, para empezar a mejorar el tema económico de Venezuela”, explicó.
La pregunta de Neme luego de predicción de Latife Soto
Ante ese escenario, José Antonio Neme lanzó una pregunta directa: “Ya, pero, ¿cae el chavismo o no cae el chavismo?”.
La tarotista ni dudó en responder. «El chavismo cae completamente», sentenció. Además, agregó que visualiza «arrestos masivos» en el proceso.
Finalmente, se refirió al destino personal de Nicolás Maduro: «Yo lo veo preso, se va a enfermar y va a morir preso (…) no sé si tan pronto”, afirmó, añadiendo que, según su visión, el exmandatario no regresaría a Venezuela.
