«Carmina Burana» agota entradas y llenará el Estadio Nacional con un concierto histórico: Será transmitido por TV

El concierto de «Carmina Burana» en el Estadio Nacional confirmó su carácter de evento cultural masivo. Las entradas, liberadas de forma gratuita, se agotaron en pocas horas, demostrando el interés del público por este tipo de iniciativas.

De esta manera, la Universidad de Chile repetirá el éxito alcanzado en 2024 con la Novena Sinfónica de Beethoven, cuando el principal recinto deportivo del país se repletó para escuchar música en un formato inédito.

Éxito total: concierto de «Carmina Burana» agotó sus entradas

Ahora será el turno de una de las obras más reconocidas del repertorio sinfónico-coral, escrita por el compositor alemán Carl Orff.

La presentación está agendada para el sábado 17 de enero y contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, bajo la dirección del maestro invitado Carlos Vieu, junto al coro Sinfónico Universidad de Chile, dirigido por Juan Pablo Villaroel. A ellos, se les sumarán las voces solistas de Tabita Martínez (soprano) y Pablo Oyanedel (barítono).

Aunque cerca de 35 mil personas podrán vivir esta experiencia en el coliseo ñuñoino, el evento también llegará a los hogares del país. El concierto será transmitido en vivo y en directo por TVN, además de las señales de Uchile TV y Radio Universidad de Chile, ampliando su alcance a una audiencia nacional.

