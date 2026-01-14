El inesperado anuncio de José Antonio Neme que sus seguidores no pueden creer: «Estoy grabando mi primera película porno…»

José Antonio Neme ha dado que hablar en las últimas horas, y es que realizó un anuncio que preocupó a sus seguidores.

Luego de una tanda comercial, confesó que dejará el matinal. Sin embargo, es debido a sus vacaciones. “Aplausos, aplausos, este es un momento maravilloso, me voy de este canal, después de como 20 días sin irme a mi casa”, comenzó diciendo el rostro de Mega.

Esto, debido a las exigentes coberturas que ha tenido luego de la captura de Nicolás Maduro y el fallecimiento de Andrés Caniulef.

Por ese motivo, señaló que se irá a la India para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, un post en sus redes sociales impactó a varios de sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron.

En la publicación, aseguró que incursionará en una película triple X.

«Estoy grabando mi primera película porno, quiero que me acompañen en este proyecto maravilloso, de entretenimiento para adultos», comenzó diciendo en el registro.

En la grabación, aparece solo cubierto solo por una bata, como si estuviera a minutos de grabar las atrevidas escenas.

No obstante, no se sabe si esto será efectivo o se trata de alguna estrategia de marketing del periodista.

La reacción de los seguidores al anuncio de José Antonio Neme

Luego de publicar el reel, sus seguidores no demoraron en reaccionar al registro y dejaron una ola de reacciones tras el atrevido anuncio.

«Y la colaboración con quién será?», «No creo que sea real ja ja ja…. es demasiado inteligente para eso», «Me estai?! O es de veras de veritas? Si es verdad te anotaste un salto en mi lista de locos bacanes» y «Estoy que te creo», fueron algunos de los miles de comentarios.

