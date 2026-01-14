El gran susto que pasó Emilia Dides en su semana 34 de embarazo: «Hace tres días el tiempo se detuvo un poco…»

En las últimas horas, Emilia Dides ha causado gran preocupación entre sus seguidores. Esto luego de que revelara que tuvo una complicación en su semana 34 de embarazo.

La ex Miss Universo Chile detalló la difícil situación que la acomplejó durante horas.

«Hace 3 días el tiempo se detuvo un poco. Con 34 semanas de embarazo, mi cuerpo me avisó con contracciones fuertes que algo pasaba. Tuve miedo, incertidumbre, hubo lágrimas… todo pasó muy rápido», comenzó diciendo a través de su cuenta de Instagram.

Emilia Dides y complicaciones durante su embarazo

La joven relató que la atención oportuna que recibió permitió detener las contracciones y frenar el trabajo de parto, lo que hizo posible que el embarazo continúe con normalidad y que su hija no se adelante a la fecha prevista.

Más tarde, Emilia Dides aclaró que el bebé que espera se encuentra en buen estado de salud. Sin embargo, recalcó que aún necesita permanecer algunas semanas más en su vientre para un correcto desarrollo.

«Gracias a Dios, mi guagua está bien y yo también. Logramos frenar su llegada y darle más tiempo dentro de mí, donde aún necesita estar. No era el momento, todavía no», explicó.

Además, agregó que «la maternidad empieza mucho antes de tenerte en mis brazos. Empieza en el miedo, en la fe, en la fuerza que una no sabe que tiene, y en el amor inmenso por protegerte incluso antes de conocerte».

«Gracias a quienes estuvieron este tiempo, a los médicos, y a Dios por cuidarnos. Regresamos a casita. Seguimos un día más, latiendo juntas», concluyó la influencer.

