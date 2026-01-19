¡Bombazo! Cecilia Gutiérrez revela nombre del jurado sorpresa que tendría la nueva edición del Festival de Viña: «super estrella…»

No queda nada para que comience una nueva edición del Festival de Viña. Por lo mismo, los rumores van y vienen.

En ese contexto es que Cecilia Gutiérrez dejó la patá con una inesperada revelación: el jurado sorpresa que tendría el certamen.

Si bien la producción quería mantener esta información bajo llave, la panelista de Primer Plano no dudó en dar a conocer de quién se podría tratar.

Primero comenzó dando pistas. Según la comunicadora, se trata de una mujer mexicana que no es cantante ni actriz, pero que ha estado en la palestra recientemente.

“Es un nombre que se están guardando como la super estrella que viene al Festival de Viña y que probablemente también va a pasar por la alfombra roja (Gala de Viña 2026) intentando opacar a todo el resto”, señaló.

“La invitada sorpresa como jurado del Festival de Viña es la Miss Universo Fátima Bosch”, continuó.

Es importante destacar que Fátima es la actual ganadora del Miss Universo, que se realizó en Tailandia y causó mucha controversia.

La joven se enfrentó a Nawat Itsaragrisil, director nacional de Miss Universo Tailandia, quien no la trató bien por no subir contenido del evento a sus redes sociales.

Además, se habló de presiones para que ella se quedara con la corona, según consignó La Cuarta.

Reacciones a la noticia que reveló Cecilia Gutierréz

Luego de ser revelada la noticia, los televidentes de Primer Plano no dudaron en reaccionar.

En redes sociales, el contenido fue altamente comentado y los cibernautas dejaron cientos de comentarios.

«¿Y por qué la Fátima? Con la Inna de jurado hubiéramos estado felices. Qué poco la valoran», «De mal en peor, cómo matan el festival, esa niña está súper funada, el reinado más arreglado», «Aroma a pifiadera» y «Se perdió la exclusividad del festival, ya cualquiera viene», fueron algunos de los comentarios.

