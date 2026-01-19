Presidente Gabriel Boric entrega balance por incendios en Biobío y Ñuble: «Es posible que se reactiven focos»

Las regiones del Biobío y Ñuble atraviesan uno de sus momentos más críticos a raíz de los incendios forestales que afectan a distintos sectores. La emergencia ha dejado consecuencias humanas y grandes daños materiales.

Según el último balance oficial, el fuego ha destruido 325 viviendas y ha provocado el fallecimiento de 19 personas. Las cifras reflejan la gravedad de una situación que sigue en desarrollo.

En el combate de las llamas trabajan intensamente Bomberos y Conaf, mientras que el personal del Ejército de Chile, Carabineros y equipos de Senapred se concentran en las labores de evacuación y apoyo a las comunidades afectadas.

Presidente Gabriel Boric entrega actualización tras incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble

Durante la mañana de este lunes, el presidente Gabriel Boric se refirió a la evolución de los incendios a través de una publicación en su cuenta de X (ex Twitter). En el mensaje, destacó el desempeño de los equipos durante la noche, aunque advirtió sobre un escenario complejo para las próximas horas.

«La noche de hoy en la zona de los incendios fue mejor que lo proyectado; sin embargo, las condiciones climáticas durante el día no serán buenas, por lo que es posible que se reactiven focos», indicó.

El mandatario agregó que el despliegue estatal continúa en terreno y de manera coordinada. «Estamos trabajando con los alcaldes y gobernadores en terreno con todas las instituciones del Estado desplegadas», continuó.

De acuerdo a los pronósticos, durante esta jornada se esperarán temperaturas que podrían alcanzar los 36 grados en zonas del Biobío y Ñuble. A ello se suman fuertes vientos, factores que podrían favorecer la propagación del fuego.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier foco o situación de riesgo a los números de emergencia. Conaf (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o PDI (134).

