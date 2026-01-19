Incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío: Revisa los centros de acopio habilitados 

Las regiones del Biobío y Ñuble atraviesan uno de sus momentos más complejos. Decenas de incendios forestales continúan activos y amenazan zonas habitadas, infraestructura crítica y amplias extensiones del bosque.

Ante este escenario, las autoridades decretaron Alerta Roja y Estado de Catástrofe, medidas que permiten acelerar la llegada de recursos, reforzar el combate del fuego y coordinar ayuda a las comunidades afectadas.

La emergencia ha activado una red solitaria en distintos puntos del país. Municipios, organizaciones sociales y entidades públicas habilitaron centros de acopio para recibir donaciones. Estos insumos están destinados tanto a las familias damnificadas como a brigadistas forestales, voluntarios y personal de bomberos que trabajan en la primera línea.

A continuación, te compartimos una guía con los lugares habilitados para colaborar y los principales artículos que se necesitan con mayor urgencia.

¿Qué donar en esta emergencia?

Antes de acercarte a un centro de acopio, es importante considerar que las donaciones suelen enfocarse en insumos específicos, priorizados según la etapa de la emergencia y las necesidades en terreno.

Agua potable y bebidas hidratantes

Alimentos no perecibles

Artículos de aseo personal

Productos de protección

Alimentos y accesorios para mascotas

Palas, rastrillos y herramientas

Ropa de abrigo y mantas

Estos son los centros de acopio en la Región del Biobío y Ñuble

Concepción: Gimnasio Municipal de Concepción, Estadio Ester Roa Rebolledo, Parque Ecuador (a la altura del supermercado Unimarc), Espacio Huellas (Castellón 396), Casa de la Música (Aníbal Pinto 1570), Casa Mantis (Maipú 1415).

Talcahuano: Cruz Roja Chilena (Blanco Encalada 880), Coliseo La Tortuga (Blanco Encalada 1142), Centro de eventos Divierte-T (Autopista 6642)

Penco: Cruz Roja Chilena (Freire 525)

Hualpén: Anfiteatro de Hualpén (Quirihue 9146)

Lebu: Plaza de Armas de LebuLos Ángeles: Cuartel de Bomberos (Av. Ricardo Vicuña 410)

Coronel: Frontis de la Municipalidad de Coronel

Chillán: Liceo Bicentenario Marta Brunet (ex Liceo de Niñas)

San Carlos: Municipalidad de San Carlos y Centro Cultural (Av. Baena 180)

Estos son los centros de acopio en zonas no afectadas

Santiago: Santo Antonio 645, Chiloé 1799 y en Matucana 272.

Ñuñoa: Casa Sur (Av. Marathon 1670), Edificio de Servicios Públicos (Av. Irarrázaval 2434), Casa del Adulto Mayor (Av. Grecia 4369), Polideportivo Juan Moya Morales (Juan Moya Morales 1370), Edificio Consistorial (Av. Irarrázaval 3550), Seguridad Pública (Campo de Deportes 565) y HUB Ñuñoa (Av. Italia 1669)

Maipú: Teatro Municipal de Maipú.

La Florida: Gimnasio Municipal (Multicancha Techada) – Alonso de Ercilla 6698.

Providencia: Club Providencia (Pocuro 2878) y Centro Deportivo El Aguilucho (Arzobispo Fuenzalida 2615)

Antofagasta: Estadio Regional y Parque Juan López (Lunes 19 y martes 20 de enero)

La Serena: Polideportivo Las Compañías y Estadio La Portada.

Valparaíso: Edificio Utópica (Av. Brasil 1560)

