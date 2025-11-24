Mauricio Israel pierde los estribos y explota contra Julio César Rodríguez en plena transmisión de Primer Plano: «Poco hombre»

En la noche del pasado domingo, una polémica entrevista que se realizó en Primer Plano está dando que hablar.

El invitado fue Alexander, joven de 25 años, quien reveló en el programa ser «hijo oculto» de Mauricio Israel y quien habría nacido luego de una infidelidad por parte del comunicador.

Para comenzar, señaló que fue negado hasta que una prueba de ADN dictó lo contrario, recibiendo así el apellido. «De ahí, hasta el año en que se fue del país, él le enviaba dinero a mi mamá», relató.

Tras dejar el país por problemas judiciales, la relación se habría terminado, dejando a la madre del joven con problemas monetarios y psicológicos.

“Vivíamos hacinados, vivíamos con muy poco, eso fue desde los 8 años. Mi mamá decidió no meterme al colegio. Producto del hacinamiento y el aislamiento, yo básicamente viví encerrado y me perdí mi infancia y mi adolescencia. Estuve desde los 14 hasta los 19 años durmiendo en un sofá de dos cuerpos, cosa que me trajo secuelas físicas”, recordó.

La furiosa reacción de Mauricio Israel contra Julio César Rodríguez

En ese sentido, Mauricio Israel se encontraba en Círculo Central de TV+, sin embargo, salió del espacio y explotó contra JC.

“Bajé especialmente para hablar contigo, Julio César, para preguntarte: ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Hasta cuándo me vas a seguir haciendo daño? Llevas tres programas completos pagándoles a familiares míos para que me vengan a destruir”, partió relatando Israel, notoriamente furioso.

Además, agregó que: «Metiste a mi hijo, metiste a mi hija, le diste tribuna a Marisol Gálvez. Les entregué antecedentes, no fuiste capaz de decir absolutamente nada, me quitaste mis auspiciadores, ya perdí mi trabajo en la radio. Tú no tienes código de periodista».

«Solamente para eso bajé: para decirte que eres un poco hombre”, continuó.

Para cerrar, el rostro de Chilevisión no guardó silencio y se defendió tras las declaraciones de Mauricio Israel.

«Mauricio Israel, eres una persona, de verdad… Vamos a hacer un alto, me lo voy a guardar. Voy a tener la oportunidad de estar frente a ti sin cámaras de televisión y espero que sea pronto. Tenemos amigos en común: va a ser muy pronto que nos vamos a ver la cara sin ninguna cámara de televisión y veremos si eres tan valiente», concluyó el animador de Contigo en la mañana.

