Uno de los personajes más queridos de Fiebre de Baile tuvo que abandonar la competencia y CHV tomó sorpresiva decisión

En las últimas horas, se reveló que un querido participante de Fiebre de Baile no podrá continuar en la competencia.

El hombre en cuestión es Esteban Paredes, quien no seguirá bailando en el programa estelar de Chilevisión.

¿Qué pasó? Según informaron, el ex artillero de Colo-Colo tuvo un problema de salud la semana pasada, previo al ensayo de su coreografía.

De acuerdo a Diana Bolocco, una subida de presión lo afectó notoriamente, por lo que tuvo que ser atendido en un centro médico.

Más tarde se confirmó que Esteban Paredes permanecía en su casa, realizando reposo y bajo control constante de su presión arterial.

En un comienzo, se esperaba que el histórico exdelantero del cuadro albo retomara la competencia durante esta semana, pero finalmente ese regreso no se concretó.

De hecho, fue CHV quien informó su desvinculación mediante un comunicado oficial.

¡No va más! Se confirma salida de Esteban Paredes de Fiebre de Baile

«Esteban Paredes deberá retirarse de Fiebre De Baile producto de un problema médico que lo aqueja e impide que su participación en el exitoso estelar continúe con normalidad», informaron a través de un comunicado.

Además, agregaron que «Agradecemos el compromiso, dedicación, esfuerzo y talento que Esteban puso durante su participación, donde demostró su progreso y recibió permanentemente el cariño del público».

Sin embargo, tras el cupo liberado, la señal televisiva tomó una decisión, dejando que regresara a la competencia la reciente eliminada.

En este caso, fue Camila Andrade quien tuvo la chance de regresar al estelar de baile. Su salida no fue tranquila, a que tuvo una tensa discusión con «La Maestra», Edymar Acevedo.

