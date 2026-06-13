«Van a tener que sacar al subsecretario que se enamoró de un vedetto y que dejó a la señora por el pololo»: La nueva bomba de Jordi Castell

Últimamente, Jordi Castell ha generado gran repercusión con sus declaraciones. Y algunas de estas han estado relacionadas con figuras del mundo político.

Uno de esos episodios ocurrió en abril, cuando aseguró que una ministra habría iniciado una relación con un hombre casado. En aquella ocasión, el fotógrafo afirmó que la autoridad «destruyó ese matrimonio, se quedó con ese hombre y hoy está con él». Sin embargo, no entregó el nombre de la persona a la que hacía referencia

Y recientemente, Jordi Castell, en el podcast «Juzgamos y nos funamos», conducido por Danilo 21 volvió a generar polémica con críticas dirigidas al Gobierno encabezado por José Antonio Kast.

Jordi Castell lanza nueva acusación

En medio de la conversación, el fotógrafo cuestionó el discurso religioso del Gobierno y las acciones de algunos de sus integrantes.

«Me irrita que la casa de Gobierno esté siendo usada para profesar una religión que lo único que ha hecho es discriminarnos y tratarnos como la peor bazofia a los homosexuales«, indicó Jordi Castell.

Posteriormente, lanzó: «Hay cosas que no logro entender sobre hacer cuatro misas a la semana, pero permitir que una ministra le quite el marido a una mujer con tres niños chicos, y ahora están haciendo más cosas que me parecen mucho más peligrosas».

Asimismo, expresó: «¿Qué vamos a hacer, vamos a pemitir que maten animales, que interrumpan obras para el centro cultural más importante de Chile y nos importa una raja?».

Sin embargo, una de las declaraciones que más llamó la atención llegó cuando apuntó a un supuesto caso que involucraría a un subsecretario.

«Quiero creer que ellos saben que en cualquier minuto van a tener que sacar al subsecretario que se enamoró de un vedetto y que dejó a la señora por el pololo y trató de poner los bienes a nombre de su pololo vedetto y el Partido Republicano se lo impidió», mencionó.

Además., Jordi Castell aseguró que actualmente en TV+ ya no tendría permitido abordar temas relacionados con la política.

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