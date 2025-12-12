Latife Soto asegura que escalofriante advertencia ya se está cumpliendo y el 2026 sería “delicado”: «Viene muy fuerte»

Latife Soto no para. Y es que luego de varias predicciones ligadas a las elecciones presidenciales 2025, la tarotista recordó otro vaticino que había comentado hace algún tiempo… y estaría sucediendo.

«Esto fue dicho hace como un mes y medio y dije que sería delicado. Lo vengo diciendo desde hace seis meses. ¡Está pasando!», señaló Latife.

Además, agregó que: «Nosotros ahora estamos en verano, pero vamos a tener hartas noticias. Tomen harta vitamina, porque viene una cuestión muy fuerte».

Fue a través de sus redes sociales donde Latife Soto desempolvó una antigua revelación en el programa que realiza a través de su Instagram junto a José Antonio Neme.

Esa vez, dijo que: «Puede ser una fiebre aviar muy fuerte. Ahora, en el hemisferio norte, van a estar con eso. Lueguito nos vamos a enterar qué fallecidos, pero a nosotros nos viene después».

“Cuando hay tanto calorcito, esos bichos se controlan un poco, entonces ojo con eso. Este es el período donde hay que tomarse todas las vitaminas y tomar todos los suplementos. Tomen todas esas cositas ahora”, continuó.

¿Qué está sucediendo con la gripe?

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron recientemente la primera muerte humana asociada al subtipo H5N5 de gripe aviar. El caso, inédito hasta ahora, generó preocupación inmediata entre expertos y organismos de salud, según consignó La Tercera.

La persona fallecida, un adulto del condado de Grays Harbor, en Washington, tenía condiciones médicas previas y permanecía hospitalizada desde comienzos de noviembre. Ingresó con fiebre intensa, episodios de desorientación y complicaciones respiratorias.

La investigación apunta a que el contagio habría ocurrido por contacto directo con las aves de corral que criaba en su casa, las cuales, a su vez, estuvieron en interacción con aves silvestres.

