Histórico giro en la TV chilena: reconocido canal anuncia nuevo nombre y renueva su identidad con cambio de logo

Una reciente noticia ha sorprendido a varios televidentes. Resulta que un reconocido canal nacional anunció que cambiara su nombre y logo.

La señal en cuestión es REC TV, canal que apela a la nostalgia y emite programas del recuerdo de Canal 13, que desde ahora se llamará 13Rec.

Es importante mencionar que estos cambios se deben a la evolución del canal, que está creando contenido multiplataforma.

Actualmente, consta de la televisión abierta con Canal 13 y T13 en Vivo, los canales de pago 13C y 13Rec. Además de la app 13Go y las páginas web 13.cl, T13.cl y AR13.cl.

Vale señalar que este canal inició en abril del año 2014.

El cambio de nombre y logo de REC TV

Este cambio se realizó durante la jornada del miércoles 10 de diciembre, específicamente a las 20:55 horas y en medio de las teleseries Cerro Alegre y Machos.

«Este cambio de branding refleja la energía renovada de 13Rec, una señal que dialoga entre el pasado y el presente. Recorremos los 66 años de historia de Canal 13, y lo hacemos mirando más allá de la nostalgia, pues nuestro archivo es un verdadero tesoro que nos permite ver los cambios que hemos tenido como sociedad», comenzó diciendo Evelyn Araos, productora ejecutiva de 13Rec.

Además, agregó que: «Con una identidad juguetona, llena de humor y colores vibrantes, buscamos celebrar esta historia y hacerla cada vez más pop, transformándola en un objeto de deseo. Así nos conectamos con la alegría, la entretención y la calidad que siempre ha caracterizado al 13».

En sus comienzos, este canal trasmitió series icónicas como Machos, Brujas, Don Amor y Papi Ricky.

Asimismo, se reemitieron otros espacios como Mediomundo y de Chincol a jote.

Luego, el canal comenzó con producciones originales: RECordando Más Música, Conciertos REC o Humor en Primera Fila.

Este es el nuevo logo del canal:

