Berta Lasala revela la estratosférica cifra que Yerko Puchento habría recibido en Viña… pero finalmente se bajó del certamen

En la reciente edición de Hay que decirlo, Berta Lasala habló sobre la fallida presentación de su ex pareja, Daniel Alcaíno, en el Festival de Viña 2023.

Es importante recordar que «Yerko Puchento» estaba listo para poner la cuota de humor en el certamen. Sin embargo, tras la baja del grupo Maná, optó por bajarse del programa por temas de público.

Berta Lasala sobre Yerko Puchento

En el programa de Canal 13, Berta Lasala reveló la cifra que habría recibido Daniel Alcaíno si se hubiera presentado en el Festival de Viña.

“Creo que le habrían ofrecido como 80 millones, pero él se divide la plata con Jorge”, comenzó diciendo.

Además, se refirió a la presión que enfrentan los humoristas al subirse a la Quinta Vergara: «Y la verdad es que tú, al entrar a Viña, si te va mal, te echaste un año entero de tu carrera, ese show lo perdiste. Yo pienso que todos deben cobrar distinto, y además, no puedes comparar a un gallo que lleva un año haciendo humor con uno que lleva veinte”, señaló.

Sobre sí llevaba bien con Daniel Alcaíno: «Sí, ojalá que cobre caro, porque la pensión alimenticia que cobra es bastante cara. Tiene que pagar bien», mencionó en modo de broma.

Hace unos días, Bombo Fica encendió la discusión tras manifestar su molestia al enterarse del pago que recibirá Stefan Kramer, único confirmado para Viña 2026.

“Desde hace tres años, el valor para los humoristas se estandarizó. A todos se les ofrecen 25 millones de pesos, sin importar si están empezando o si ya son consagrados. Con Stefan Kramer se hizo una excepción y recibirá 40 millones”, detalló en Primer Plano.

