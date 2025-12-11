Ricardo Arjona anuncia novena fecha en Chile tras agotar ocho conciertos en el Movistar Arena: ¿Cómo y cuándo comprar entradas?

Ricardo Arjona vuelve a marcar un precedente en la música en vivo en Chile. Después de un éxito arrollador, el cantautor confirmó una novena fecha de su gira “Lo Que el Seco No Dijo” para el 19 de junio de 2026, luego de agotar todas las funciones programadas previamente en el Movistar Arena.

Las jornadas del 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16 y 18 de junio ya están completamente sold out, convirtiendo esta serie de presentaciones en uno de los hitos más importantes de su carrera en el país.

El público chileno ha respondido con entusiasmo a esta propuesta íntima, donde Arjona mezcla nuevos temas con canciones que han acompañado a varias generaciones. La gira destaca por su narrativa cercana, una puesta en escena elegante y arreglos llenos de sensibilidad, reafirmando al artista como uno de los grandes referentes de la música latina.

Cada función ha sido descrita como una experiencia cargada de emoción, donde el vínculo entre el músico y su audiencia vuelve a quedar en evidencia. Por esta razón, la productora anunció una última fecha, pensada especialmente para quienes no pudieron conseguir entradas en los primeros conciertos.

Cuándo y cómo comprar entradas para la nueva fecha

La presentación del 19 de junio de 2026 tendrá venta general este viernes 12 de diciembre a las 11:00 horas, a través de Puntoticket.

Esta novena fecha promete cerrar un ciclo histórico para Arjona en Chile, reafirmando un vínculo que ha crecido durante décadas y que vuelve a llenar cada uno de sus conciertos.

