«No piensen que ando con guata de pan»: Ex comunicadora de TVN reveló que está esperando a su primer hijo

En solo algunos meses, la familia de una reconocida periodista crecerá, y es que Paulina Alvarado, ex comunicadora de TVN, anunció que se encuentra esperando a su primer hijo.

“No tienes idea con cuánto amor te estamos esperando, ya eres nuestra felicidad”, expresó la periodista, quien fue parte del espacio Carmen Gloria a tu Servicio.

La noticia sorprendió a todos sus seguidores, que rápidamente llenaron la publicación con mensajes de cariño y felicitaciones.

Aunque aún no se conoce el sexo del bebé, Paulina contó que el nacimiento está previsto para mayo del próximo año.

Además, compartió cómo ha vivido este proceso: dijo que tuvo «mucha hambre y sueño extremo durante las primeras semanas, pero va disminuyendo»,

«Me siento muy afortunada de que el primer embarazo esté siendo muy llevadero. Y ya tengo 16 semanas», agregó mediante sus historias de Instagram.

Con humor, explicó por qué había estado más ausente: «Varias brujitas me tenían cachada y yo haciéndome la Holi. Por eso andaba media alejada, porque la guata está difícil pasarla piola (…) pa’ que no piensen que ando con guata de pan… no señores, hay vida aquí adentro”, bromeó.

Reacción de sus seguidores en redes sociales

Seguidores y colegas reaccionaron a la noticia, utilizando la caja de comentarios para entregar apoyo y desear buenos deseos.

Por ejemplo, Gino Costa, Rafa Venegas y Simón Oliveros.

«Felicidades, Pauli, que noticia más hermosa. Un abrazo enorme a ustedes,y a ese angelito que viene en camino», «Tanto tanto TANTO amor chicos!! Otro más al clan! Bienvenidos a este mundo hermoso y caótico», «QUEEEE MARAVILLAAAAAAAA», y «Todo el amor del mundo para los tres!!!», fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

