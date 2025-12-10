Famoso periodista sorprende a todos al revelar que perdió su virginidad con trabajadora sexual: «No lo recomiendo»

Una controversial declaración realizó Fernando Solabarrieta en el reciente capítulo de «El Internado», reality emitido por Mega.

El periodista sorprendió a todos con una inesperada confesión. Fue en medio de una actividad donde el comunicador reveló que perdió su virginidad siendo menor de edad, y con una trabajadora sexual.

«Esta hue.. no la puedo contar», comenzó diciendo Fernando Solabarrieta, detallando que sucedió en un prostíbulo en los alrededores de Plaza Italia.

Según sus palabras, llegó con miedo, pero aun así accedió a realizar la acción.

«No sabía cómo arrepentirme», agregó. Asimismo, mencionó que siendo él un preadolescente, varias trabajadoras se le acercaron.

Siguiendo por esa línea, el periodista relató con evidente incomodidad el momento en que todo ocurrió. Según contó, «aparece una mujer de tomo y lomo y me dice ‘ven pa’ acá cabrito, yo te voy a enseñar’… y ahí sucedió por primera vez».

La reacción en redes sociales a la confesión de Fernando Solabarrieta

Tras compartir su experiencia, Solabarrieta hizo una reflexión sobre lo vivido y lanzó una advertencia: «No lo recomiendo en absoluto, hay que vivir las etapas de acuerdo a las edades que corresponde».

Mega hizo un post de este fragmento y lo difundió a través de su cuenta de Instagram, donde la escena generó rechazo inmediato. Muchos usuarios criticaron lo narrado y cuestionaron la situación descrita por el comunicador.

«Como llega un niño de 13 años a un lugar así», «La Tonka presionando para q él cuente un abuso infantil y se ríen todos no es un relato cualquiera», «Eso es abuso de menores», «Con razón, me contaron hace mucho una historia y el tiempo dió la razón….increíble pero pasa«, «No siento que lo cuente con orgullo, lo hace como una historia de vida, tampoco lo recomienda», fueron algunos de los comentarios.

