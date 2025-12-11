Durante la jornada del miercoles, Soledad Onetto utilizó sus redes sociales para comunicar una lamentable noticia.

A través de sus redes sociales, la periodista de Canal 13 informó a sus seguidores que sufrió una lamentable pérdida.

La sensible perdida que enluta a Soledad Onetto

La ex animadora del Festival de Viña confirmó el fallecimiento de su querida mascota, Lek. Por lo mismo, compartió registros acompañados de sentidas palabras.

«Gracias, Lek, por regalarme tu vida entera, entera para mí…te amaré siempre mi perro, vivirás en mi corazón y dormirás en mi alma», comenzó diciendo.

Además, sumó un registro de su mascota, donde aparecen los dos en un domicilio ubicado fuera de Santiago.

Como era de esperar, rápidamente sus cercanos y seguidores le dejaron mensajes de apoyo.

Entre los comentarios, varias figuras del espectáculo se manifestaron: «Abrazo enorme apretado de toda la familia lo recordamos junto a Chepita», escribió Mónica Rincón.

Diana Bolocco también se sumó a las palabras: «Un abrazo gigante querida Sole». Por su lado, su colega Michelle Adam señaló que «mucho amor mi Sole querida».

«Ohh que pena Sole, lo vas a extrañar demasiado, lo siento mucho», «Es una pena tan grande cuando parten nuestros amores de 4 patas. Un abrazo grande», «Qué triste es despedirse de nuestras mascotas. Es una gran pena»; «Un abrazo inmenso para ti»; «Todos los perritos van al cielo…», fueron algunos de los mensajes.

Lek vivió junto a Onetto desde el año 2014. Además, no es primera vez que sufre una perdida de este tipo, en 2023 falleció Kofke, un gato de tres patas que adoptó en el año 2022.

