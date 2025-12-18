Reconocida pareja del espectáculo denunció extorsión con video íntimo: Les pedían una millonaria cifra

Rebeca Naranjo, pareja de Nano Calderón, ha enfrentado días difíciles luego de recibir un impactante mensaje la noche del domingo.

Quien hizo envío del texto aseguraba tener en su poder un supuesto video íntimo y para no difundirlo, ponía una condición: Una millonaria cifra.

La subprefecta Rossana Mosquera habló con LUN, y relató que “para no divulgar y difundir estos videos tenía que cancelar una suma de $3.000.000”

Antes de realizar la denuncia, la joven exigió ver el material, y recibió un pantallazo que confirmaba que el registro era auténtico.

Rebeca Naranjo fue víctima de extorsión

La víctima presentó la denuncia ese mismo día, acusando amenazas condicionales con extorsión. A partir de ese momento, la PDI dispuso que la joven continuara con el intercambio de mensajes con el fin de identificar y ubicar al autor de los hechos. «Ellos mantenían un contacto directo a través de mensajes porque esta persona seguía amenazándola con que si no cancelaba la suma iba a divulgar estos videos», señaló una funcionaria de la Policía de Investigaciones.

Con el paso de las horas, y tras una coordinación entre la víctima y el equipo policial, se fijó un punto de encuentro en la comuna de Macul para la entrega del dinero exigido. El lugar quedó bajo observación policial hasta la llegada del sospechoso. “Se mantuvo una vigilancia en el lugar, momento en que llega una persona de sexo masculino, quien se acercó para concretar la recepción de la suma acordada. Ahí el personal policial realizó el control de identidad, logrando la detención de este sujeto”, explicó la subprefecta.

El hombre, identificado con las iniciales I.A.L.A., fue detenido y posteriormente pasó a control de detención en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. El tribunal determinó como medidas cautelares la firma mensual, la prohibición de salir del país y la prohibición de mantener contacto con la víctima. Además, se informó que el imputado registra antecedentes previos por tráfico de drogas.

También puedes leer en Radio Corazón: Sale a la luz la verdad sobre el supuesto video íntimo de Mariela Sotomayor y esta fue su reacción

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google