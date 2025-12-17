Sale a la luz la verdad sobre el supuesto video íntimo de Mariela Sotomayor y esta fue su reacción

Tras semanas de rumores y tensión en la farándula, Claudia Schmidt aclaró el origen del supuesto video íntimo que involucraba a Mariela Sotomayor. La uruguaya fue tajante: el registro nunca existió y todo se trató de un rumor malintencionado.

En su intervención, Schmidt explicó que el video fue inventado para generar miedo e inseguridad en la periodista. «El video que te hicieron creer que existía, de ese carrete no existe. Te quisieron dar un pequeño susto, asustarte. No me parece gracioso”, afirmó.

La reacción de Mariela Sotomayor

Tras las declaraciones, Sotomayor realizó una transmisión a través de Instagram, donde se mostró visiblemente afectada y realizó un duro descargo. Entre lágrimas, aseguró que todo le provocó un daño emocional. He llorado mucho y he tenido que aguantar un millón de injusticias. Yo trabajo honestamente y no me merecía esto. Nadie se lo merece”, señaló, según consignó Fotech.

En medio de la polémica, varios rostros del espectáculo quedaron en la mira. Entre ellos, Mario Velasco y Pablo Candia, además de Daniela Aránguiz, a quien Sotomayor acusó de sumarse al rumor. “Daniela Aránguiz es una mentirosa, porque ella nunca tuvo nada. Ese video no existe. Para que vean hasta dónde llega la maldad humana”, lanzó sin filtros.

“Dicen que la farándula es sin llorar. No. Las personas lloramos cuando nos hacen daño. Yo he reporteado muchos temas, pero algo así nunca lo había visto”, enfatizó sobre la normalización del daño en la farándula.

Asimismo, reveló un tenso intercambio con Mario Velasco, a quien acusó de minimizar la situación. Según relató, él le sugirió revisar cámaras de seguridad y luego la trato de exagerada. «Me dijo que la demandara entonces. Yo le respondí que nadie me iba a decir lo que tenía que hacer», contó.

Para cerrar, la comunicadora hizo una clara advertencia: «Todas las personas que tengan que declarar, lo van a tener que hacer. Tengo pruebas. No me estoy revictimizando, estoy diciendo la verdad. No me voy a esconder más”, cerró.

