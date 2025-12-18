Minsal activa plan preventivo ante posible llegada del subclado K de la influenza A(H3N2) a Chile

El Ministerio de Salud (Minsal) activó un Plan Integral de Preparación para enfrentar una eventual llegada a Chile del subclado K de la influenza A(H3N2). Esta variante ha llamado la atención internacional por su rápida expansión en Europa, Norteamérica y, más recientemente, en países de Latinoamérica como Perú y México.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, presentó la iniciativa ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En la instancia, destacó que se trata de una respuesta anticipada y coordinada del sistema sanitario, con el objetivo de estar preparados antes de que el virus pueda circular en el país.

El subclado K, identificado genéticamente como J.2.4.1, ya se ha detectado en más de 30 países. En algunos de ellos provocó brotes tempranos de influenza, lo que ha generado presión en los sistemas de salud debido a su alta transmisibilidad. Sin embargo, las autoridades aclararon que no se asocia a cuadros más graves que la influenza estacional.

Organismos sanitarios internacionales informaron que esta variante concentra gran parte de la actividad gripal en Europa, llegando incluso a representar cerca del 90% de los casos confirmados. En ese contexto, insistieron en que la vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenir hospitalizaciones y cuadros severos.

Autoridades activan plan ante nueva variante de influenza

Entre las medidas anunciadas, el Minsal activó un sistema de alerta temprana con monitoreo permanente de la situación epidemiológica en Chile y en el extranjero. Además, el Instituto de Salud Pública reforzó la vigilancia genómica y, hasta ahora, no ha detectado casos del subclado K en el país.

A esto se suma una estrategia de comunicación de riesgo dirigida a viajeros, el inicio anticipado de la Campaña de Invierno 2026 desde el 1 de marzo con opción de adelantarla, disponibilidad de antivirales, guías clínicas actualizadas y una alerta sanitaria preventiva que contempla el uso obligatorio de mascarillas en servicios de urgencia.

Finalmente, la ministra Aguilera aseguró que estas acciones permitirán enfrentar con mayor solidez una eventual circulación del virus y dejar al próximo gobierno con las herramientas sanitarias listas desde el primer día.

